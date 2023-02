Burkina Faso: presidente Traoré, nessuna rottura diplomatica con la Francia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente ad interim del Burkina Faso, Ibrahim Traoré, ha dichiarato che non c’è alcuna rottura diplomatica con la Francia. La dichiarazione arriva dopo che lo scorso 23 gennaio la giunta militare del Burkina Faso ha confermato di aver chiesto la partenza delle truppe francesi dal Burkina Faso entro un mese. In un’intervista rilasciata all’emittente francese “Rfi” Traoré ha detto che non vi è stata alcuna rottura nei rapporti diplomatici, ma un riconoscimento del fallimento in termini di cooperazione militare. “Non c'è rancore verso nessun partner in particolare, è un accordo militare. Nel testo dell'accordo è previsto che una delle parti possa denunciarlo. Quindi è solo un processo che è stato avviato, non ha nulla a che fare con la diplomazia. L'ambasciata francese è lì, i cittadini francesi sono lì, così come la nostra ambasciata è lì. Nulla è stato toccato diplomaticamente. La nostra sovranità dipende da noi, ed è quello che chiediamo attraverso la denuncia di questo accordo”, ha dichiarato. La Francia dispone attualmente di 400 militari delle forze speciali di stanza nel Burkina Faso, Paese con cui le relazioni si sono deteriorate da quando l'attuale giunta militare ha preso il potere a settembre. (Res)