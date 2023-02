Roma: Gualtieri, Acea al lavoro per risolvere guasto tubatura Tor Marancia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- A causa della rottura di una grossa tubatura che ha danneggiato la rete idrica all'altezza di via Cristoforo Colombo angolo via Accademia degli Agiati, si stanno verificando molti disagi ai cittadini dei quartieri Garbatella e Tor Marancia. "Le squadre di pronto intervento Acea stanno lavorando per risolvere il problema nel minor tempo possibile". Lo scrive su Facebook il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. "Siamo dispiaciuti che molti cittadini si ritrovino senz'acqua in queste ore e per questo, per il tempo necessario alla riparazione del guasto, sono state posizionate 6 autobotti che stazioneranno in via Tiberio Imperatore 7, via Cerbara 20, via di Tor Marancia 73, via Accademia degli Agiati - angolo con via dell’Accademia Aldina -, Piazza dei Navigatori, Piazza Bartolomeo Romano - precisa Gualtieri -. La Protezione civile di Roma Capitale ha attivato il numero verde 800854854 a cui possono rivolgersi anziani e persone con disabilità per avere la consegna di casse d'acqua a domicilio. Grazie - conclude il sindaco - a tutto il personale impegnato nell'assistenza agli abitanti dei quartieri coinvolti da questo grave disagio che si stima possa essere risolto entro la tarda serata di oggi". Per maggiori informazioni il numero verde di Acea è 800130335. (Rer)