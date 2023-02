Cospito: Bonelli, "Meloni vuole unità? faccia dimettere Delmastro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In qualsiasi altro Paese europeo la divulgazione di atti riservati tra criminali, all'interno di un carcere di massima sicurezza, da parte di esponenti di governo avrebbe portato alle loro dimissioni immediate: in Italia la presidente del Consiglio, invece, difende il suo sottosegretario e il suo coordinatore politico. Così in una nota il co-portavoce di Europa Verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Angelo Bonelli. "Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, chiede unità e di abbassare i toni affermando, tra le altre cose, che non ci siano i presupposti per le dimissioni del sottosegretario Andrea Delmastro, affidandosi all'imbarazzante lettera del ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che ha costruito una copertura politica all'onorevole Giovanni Donzelli e al sottosegretario Delmastro. Il Dap ha scritto nero su bianco che i documenti resi pubblici da Donzelli e Delmastro non erano divulgabili né cedibili a terzi. Le carte in possesso a Donzelli e Delmastro il ministro della Giustizia a me non le consegna, nonostante ne abbia fatto formale richiesta. Evidentemente perché non possono essere divulgate. Cara presidente, lei chiede unità ma non rappresenta certo una figura super partes che può bacchettare maggioranza ed opposizione, perché deve rispondere della sua maggioranza e dei suoi errori , prima faccia dimettere Delmastro che accusa l'opposizione di inchinarsi alla mafia e che, insieme a Donzelli, ha usato atti sensibili come se fossero cartoline postali. Tra l'altro é stato proprio il suo partito a creare un clima di attacco, aggredendo l'opposizione in Parlamento proprio nel momento in cui si stava approvando alla Camera, unitariamente, la Commissione Antimafia. Le ricordo anche che lei ha come sottosegretario un tale Claudio Durigon che aveva chiesto di non chiamare più la piazza Falcone e Borsellino dedicandola a Mussolini. Noi siamo i più tenaci avversari della mafia e di chi utilizza la violenza per imporre idee", conclude Bonelli. (Com)