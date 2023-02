© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Non vedo recessione: la stiamo annunciando, ma non ci sono i numeri”. Lo ha detto il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, intervenendo al Congresso di Assiom Forex. Per quanto riguarda l’inflazione, ha aggiunto, “è una componente delicata” ma “noi stimiamo che nella seconda parte dell’anno scenderà in maniera importante, soprattutto a partire dal mese di settembre”. (Rin)