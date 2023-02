Presidenzialismo: Fratoianni (Avs), da ministra Casellati concezione illiberale della democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non c'è niente di cui stupirsi quando un'attuale ministra ed ex presidente del Senato che andava davanti al Palazzo di Giustizia per manifestare contro la magistratura e votava in Parlamento che Ruby fosse la nipote di Mubarak annuncia da un palco che il presidenzialismo si deve fare in Italia con chi ci sta, e l'opposizione non deve alzare muri. Lo afferma in una nota il segretario nazionale di Sinistra Italiana, Nicola Fratoianni, in riferimento alla ministra per le Riforme istituzionali, Maria Elisabetta Alberti Casellati. "È la loro cultura democratica e il loro rispetto delle istituzioni e della Costituzione: una concezione proprietaria e illiberale della democrazia", ha aggiunto.(Com)