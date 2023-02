Lazio 2023: Sbardella (Fd'I), D'amato risponda su Amazzonia e cannabis libera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Qualcuno avvisi D'amato che gli si è incantato il disco. Continuare a ripetere, infatti, che Rocca non abbia dato spiegazioni sulla casa è abbastanza stucchevole visto che la risposta del candidato del centrodestra si può ascoltare agevolmente e in maniera dettagliata sulla sua pagina Facebook. Piuttosto il candidato del centrosinistra ci racconti qualche particolare in più sull'Amazzonia visto che da due anni sfugge a domande sull'argomento". È quanto dichiara il deputato di Fratelli d'Italia, Luca Sbardella. "A proposito di illegalità, poi, ci piacerebbe sapere cosa ne pensa D'Amato dell'iniziativa di ieri di una delle liste a suo sostegno che ha piantato cannabis davanti alla sede della Regione Lazio - aggiunge Sbardella -. Non si può essere complici infatti con chi inneggia alla droga libera diffondendo messaggi distorti e pericolosi per le nuove generazioni. La politica ha bisogno di serietà e non di pagliacciate senza senso". (Com)