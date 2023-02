Iran: allo studio un sistema di videosorveglianza per imporre l’obbligo di velo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità iraniane intendono far rispettare l'obbligo per le donne di indossare il velo tramite un sistema di videosorveglianza. Secondo il quotidiano iraniano “Etemad”, la commissione parlamentare per la giustizia vuole espandere la portata del sistema di video-monitoraggio già utilizzato nel traffico stradale. In caso di violazioni, le donne saranno avvertite in un primo momento tramite sms e, in caso di recidiva, arriveranno sanzioni come la sospensione da incarichi di pubblica utilità, l’obbligo di corsi di rieducazione, il divieto di espatrio, limitazioni lavorative e multe. Da mesi ormai gli agenti della polizia morale iraniana, incaricati di vigilare sull’obbligo di velo, sono quasi del tutto scomparsi dalle strade della Repubblica islamica. Molte donne nelle grandi città iraniane non indossano più l’hijab. L’Iran è teatro di proteste da quando Mahsa Amini, una curda iraniana di 22 anni, è morta lo scorso 16 settembre dopo il suo arresto a Teheran da parte della polizia morale, che l'accusava di aver infranto il codice di abbigliamento che impone alle donne di portare il velo.(Irt)