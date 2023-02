Università: Bernini, parola chiave è rigenerazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) è un detonatore di crescita, o non è. Così il ministro dell'Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, intervenendo alla manifestazione "Forza Italia, Forza di governo" a Milano. "Siamo stati irrorati di liquidità anche nel settore dell'università e della ricerca ma devono essere fondi in grado di produrre futuro. Le università, gli enti di ricerca, le accademie sono officine che producono futuro, purché si investa bene. Una delle parole chiave del Piano di ripresa e resilienza per le università è rigenerazione. Le università non sono più delle monadi ma luoghi che mettono profonde radici nei territori che le ospitano, interagendo con le comunità locali, soprattutto con le imprese. Le università e gli enti di ricerca stanno cercando di creare infrastrutture innovative in cui il pubblico attrae capitale privato, perché solo così sarà possibile sopravvivere al 2026". (Com)