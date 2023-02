Bosnia: premier croato, faremo tutto il possibile per assistere il Paese nell’integrazione Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croazia farà tutto il possibile per assistere la Bosnia Erzegovina nel suo percorso di integrazione nell’Unione europea. Lo ha dichiarato il premier croato, Andrej Plenkovic, a Mostar, in occasione della nona sessione dell’Assemblea nazionale croata della Bosnia Erzegovina (Hns). “Sono molto soddisfatto che i partiti politici della Bosnia abbiano mostrato un alto livello di maturità dopo le ultime elezioni e che la formazione delle istituzioni sia avvenuta rapidamente rispetto al passato”, ha affermato. Plenkovic si è congratulato con la premier bosniaca, Borjana Kristo, per la sua nomina, dicendo di non vedere l’ora di incontrarla a Zagabria a metà febbraio. “Parlo da primo ministro della Croazia, il cui governo rispetta la Bosnia, vuole migliorare le relazioni bilaterali, rispetta le tre nazioni costituenti e tutti i cittadini che vi abitano. Siamo interessati alla stabilità, alla crescita economica e alla sicurezza sociale del Paese”, ha sottolineato Plenkovic. (Seb)