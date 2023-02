Croazia: premier Plenkovic, non costruiremo muri o barriere al confine con la Bosnia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Croazia non erigerà muri, barriere o recinzioni al confine con la Bosnia Erzegovina. Lo ha dichiarato il premier croato, Andrej Plenkovic, parlando ai delegati presenti alla nona sessione dell’Assemblea nazionale croata della Bosnia Erzegovina (Hns) a Mostar. Per Plenkovic, è logico che Zagabria dedichi un’attenzione particolare alla tutela dei diritti dei croati che abitano in Bosnia. Quest’attenzione, peraltro, non mira a danneggiare le altre etnie del Paese, ha precisato. “Abbiamo perseguito una politica saggia. Abbiamo chiarito cosa siano la vera eguaglianza, la legittima rappresentanza, lo spirito e il significato dell’accordo di Dayton”, ha affermato il premier croato. Sulla questione dell’immigrazione illegale, Plenkovic ha assicurato: “La Croazia non erigerà muri, barriere o recinzioni al confine con la Bosnia Erzegovina. La polizia impedirà l’immigrazione clandestina attraverso la cooperazione”. (Seb)