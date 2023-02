Riforme: Berlusconi, governo in direzione giusta, Lombardia aspettava l'autonomia da tanto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo in poche settimane ha messo a fuoco alcuni obiettivi importanti, che corrispondono ai nostri impegni in campagna elettorale. Sul fisco, sulle pensioni, sul lavoro per i giovani, sulla giustizia, sulle altre grandi riforme. Certo, finora è stato indicato un percorso, si sono mossi soltanto i primi passi, ma stiamo andando nella direzione giusta. A questo proposito, abbiamo finalmente ottenuto l'approvazione, da parte del nostro governo, una approvazione che la Lombardia da tanto tempo aspettava, quella della Autonomia differenziata". Lo ha affermato il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenuto in videomessaggio all'evento "Forza Italia, Forza di Governo" a Palazzo Lombardia. "Era un impegno nei confronti degli elettori lombardi e delle altre regioni che l'avevano chiesta con un referendum. Posso dire con legittimo orgoglio che è stata la capacità di equilibrio e di mediazione di Forza Italia che ha consentito di arrivare ad un testo condiviso, un testo che valorizza le possibilità dei territori senza penalizzare nessuno, senza spaccare il Paese, ma consentendo alla nostra Lombardia di guardare avanti, di potersi gestire, di guardare all'Europa, come ha dimostrato di saper fare e di voler fare". "Un grazie particolare, per questo, alla nostra Elisabetta Casellati, che, come ministro delle riforme, ha avuto un ruolo importante in questa difficile partita", ha concluso Berlusconi. (Rem)