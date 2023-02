Sociale: giornata prevenzione sprechi alimentari, ecco le iniziative a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della decima Giornata di prevenzione dello spreco alimentare domenica 5 febbraio sono molte, in città, le iniziative promosse dalle realtà aderenti al percorso Consiglio del Cibo di Roma Capitale. "Ringrazio le associazioni del V tavolo di lavoro del Consiglio del Cibo sul contrasto allo spreco e alla povertà alimentare - dichiara Sabrina Alfonsi, assessora all'agricoltura, ambiente e ciclo dei rifiuti di Roma Capitale - per le iniziative promosse". Le Acli di Roma, in collaborazione con la As Roma, recupereranno le eccedenze dell'area ospitality in occasione dell'incontro Roma Empoli e organizzeranno una cena alla Chiesa di San Stanislao a Centocelle per circa 60 famiglie. L'Associazione Equoevento Onlus, in collaborazione con lo chef Marco Esposito che ha fatto dell'etica e della sostenibilità il suo cavallo di battaglia in cucina, preparerà la cena per gli ospiti della mensa del Voreco di via della Lungara che offre sostegno e aiuto a persone in difficoltà. (segue) (Com)