Sociale: giornata prevenzione sprechi alimentari, ecco le iniziative a Roma (2)

- Sempre domenica sera alle 20, il Collettivo Gastronomico Testaccio, "grazie alle eccedenze alimentari raccolte dalle attività di Coldiversa, rete di distribuzione alternativa, solidale, sostenibile e inclusiva promossa dalla APS Abili Oltre il cui Presidente Marino D'angelo e co-coordinatore del 4 tavolo del Consiglio del Cibo su economia solidale e filiere alternative, preparerà una cena per le ospiti e gli ospiti dell'emergenza gelo sistemati nella momentanea tensostruttura di Campo Boario, a cui partecipo insieme all'Assessora alle Politiche Sociali e alla Salute Barbara Funari. Da lunedì 6 febbraio - aggiunge l'assessora - e per tutta la settimana l'istituto Alberghiero Castel Fusano organizzerà, con le studentesse e gli studenti, la settimana contro lo spreco cucinando cibo che in alternativa andrebbe sprecato. Ancora una volta, quando si tratta di solidarietà - conclude la Alfonsi - la nostra città risponde. In questo caso la ricchezza delle realtà che stanno partecipando al Consiglio del Cibo si manifesta concretamente nelle diverse iniziative dimostrando, attraverso la collaborazione di diversi tavoli tematici, anche la capacità di fare rete che la Food Policy di Roma ha messo in campo in questo primo anno". (Com)