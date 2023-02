© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è recato questa mattina a Palermo nella sede della Missione Speranza e Carità, fondata da Fratel Biagio Conte, per rendergli omaggio nella chiesa ove è sepolto e per esprimere solidarietà e sostegno alla Missione nell’impegno di continuarne la straordinaria e preziosa opera. Lo rende noto il Quirinale in un comunicato. (Com)