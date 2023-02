Lombardia 2023: Berlusconi, elettori premieranno concretezza di Fontana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono convinto che domenica e lunedì gli elettori della Lombardia sapranno capire la differenza tra noi e gli altri e sapranno scegliere. Sapranno premiare il nostro trentennale buon governo, sapranno premiare la serietà, il garbo, la concretezza di Attilio Fontana". Lo ha affermato il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, intervenuto in videomessaggio all'evento "Forza Italia, Forza di Governo" a Palazzo Lombardia. I cittadini lombardi, ha proseguito Berlusconi, "sapranno scegliere, all'interno del centro-destra, chi si è sempre battuto con coerenza per la libertà dei cittadini e delle imprese, contro l'oppressione fiscale, contro l'oppressione burocratica, contro l'oppressione giudiziaria. Sapranno scegliere chi ha governato e governa dalla parte delle imprese, dalla parte del lavoro, dalla parte dei giovani e degli anziani". "Tutto questo ci rende diversi da tutti gli altri. Tutto questo ci rende decisivi. Io ci credo, e lo sapete perché per noi chi ci crede combatte, chi ci crede supera ogni ostacolo, chi ci crede vince", ha concluso Berlusconi. (Rem)