Olimpiadi 2026: Majorino, finora immobilismo imbarazzante di Fontana

- Il presidente uscente della Lombardia, Attilio Fontana, si sta accorgendo dei pasticci che ha creato ogni giorno di più. Prima ha parlato dei problemi di Trenord, poi della sanità, delle liste di attesa, delle Olimpiadi. La prima buona notizia per le Olimpiadi e per realizzarle è cambiare Fontana. Perché finora è stato imbarazzante il suo immobilismo. Lo ha detto il candidato del Pd e M5s alla presidenza di Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, a margine della presentazione della lista civica a suo sostegno al Teatro Litta di Milano, commendo l'annuncio del governatore Attilio Fontana sull'intenzione della premier Giorgia Meloni di dare ulteriori poteri a commissario straordinario della società infrastrutture Milano-Cortina 2026 Spa, Valerio Sant'Andrea, per riuscire a completare in tempo le opere. (Rem)