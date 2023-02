Cina: governo, pallone sonda è dirigibile civile utilizzato per scopi di ricerca, situazione "inaspettata"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità cinesi hanno confermato alle autorità statunitensi che il pallone sonda cinese individuato in territorio Usa è “un dirigibile civile utilizzato per scopi di ricerca, principalmente meteorologici”. Lo ha dichiarato un portavoce del ministero degli Esteri cinese in un punto stampa tenuto oggi. Per il funzionario di Pechino il pallone sonda sarebbe stato “colpito da correnti occidentali e, avendo limitate capacità di autogoverno, deviato molto dalla rotta pianificata”. Il portavoce ha quindi parlato di “situazione del tutto inaspettata causata da forza maggiore”. “La Cina agisce sempre in stretta conformità con il diritto internazionale e rispetta la sovranità e l'integrità territoriale di tutti i Paesi. Non abbiamo intenzione di violare e non abbiamo mai violato il territorio o lo spazio aereo di alcun Paese sovrano”, ha aggiunto, accusando gli Stati Uniti di sfruttare l’evento per “attaccare e diffamare la Cina”. Quanto al rinvio della visita in Cina del segretario di stato Usa Antony Blinken a seguito della scoperta del pallone sonda il portavoce cinese ha dichiarato: “Nessuna delle due parti ha mai annunciato che ci sarebbe stata una visita”. (segue) (Cip)