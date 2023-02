Cina: governo, pallone sonda è dirigibile civile utilizzato per scopi di ricerca, situazione "inaspettata" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il dipartimento di Stato ha rimandato a data da destinarsi il viaggio in Cina del capo dello diplomazia di Washington, Antony Blinken, dopo che le autorità federali hanno identificato nei giorni scorsi un primo pallone sonda cinese che sta attualmente sorvolando il territorio Usa. Lo ha confermano al “Wall Street Journal” un funzionario rimasto anonimo. Stando alle informazioni diffuse ieri, il pallone sonda è arrivato in Montana passando attraverso le isole Aleutine, in Alaska, e il Canada. I vertici del Pentagono avrebbero anche preso in considerazione la possibilità di abbattere il velivolo, per poi decidere di non procedere per evitare di mettere a rischio la sicurezza della popolazione sottostante. (segue) (Cip)