Cina: governo, pallone sonda è dirigibile civile utilizzato per scopi di ricerca, situazione "inaspettata" (3)

- Nel frattempo il Pentagono ha segnalato un secondo pallone sonda cinese che starebbe sorvolando i cieli dell’America Latina. Lo ha confermato all’emittente “Cnn” il portavoce del dipartimento della Difesa statunitense, Pat Ryder. “Abbiamo ricevuto alcune segnalazioni in merito ad un secondo pallone sonda cinese nello spazio aereo latinoamericano”, ha detto, senza fornire ulteriori dettagli in merito alla posizione del velivolo, che tuttavia non sarebbe diretto verso gli Stati Uniti. (Cip)