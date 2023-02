Energia: Pichetto Fratin, grazie a Tap possiamo diventare luogo di raccolta da tante fonti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia è in grado di diventare nel Mediterraneo un luogo di raccolta da tante fonti, come Algeria e Libia, ma anche l'Azerbaigian, che per noi significa Tap: stiamo ripristinando quel rapporto che Silvio Berlusconi aveva creato. Lo ha affermato il ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, parlando dal palco dell'evento "Forza Italia, Forza di Governo" a Palazzo Lombardia a Milano. "Attraverso quel gasdotto che i 5 stelle e il Pd pugliese non volevano, noi abbiamo preso 10 miliardi di metri cubi quest'anno, il 15 per cento della nostra energia. Se non li avessimo avuti avremmo dovuto spegnere tutto un'ora al giorno. Non solo ci siamo salvati, ma se abbiamo continuato ad avere energia è grazie al Tap", ha aggiunto. (Rem)