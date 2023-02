Roma: bonificata discarica abusiva rifiuti pericolosi a Testaccio, due denunce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È terminata, dopo diversi mesi, la rimozione di tonnellate di rifiuti pericolosi, tra cui un ingente quantitativo di amianto, gettati illegalmente in zona Testaccio a Roma, all'interno di una discarica abusiva di circa 300 metri quadri. Due i furgoni in evidente stato di abbandono rimossi. Per tutto il tempo servito alla pulizia dell'area, le pattuglie della Polizia di Roma Capitale hanno provveduto a monitorare il territorio, evitando altre condotte illecite. Gli agenti del primo gruppo centro hanno identificato i responsabili dello sversamento illegale di rifiuti, dopo indagini durate mesi e svariati appostamenti anche di notte. Si tratta di due uomini: il primo di circa 40 anni e il secondo di circa 60 anni, diffidati, denunciati e sanzionati. (segue) (Rer)