Roma: bonificata discarica abusiva rifiuti pericolosi a Testaccio, due denunce (2)

- Nel sito vi erano tonnellate di rifiuti di ogni genere, quali lamiere, tettoie in plastica, eternit, decine di metri cubi di materiali ferrosi e in legno. Questi ultimi, fortemente infiammabili e ad alto rischio incendio, peraltro erano situati vicino a due locali di intrattenimento. L'area, che era stata precedentemente oggetto di sequestro preventivo, è stata poi dissequestrata, per consentire sia la bonifica che la restituzione, in parte alla collettività e in parte al legittimo proprietario. Grazie a molteplici interventi da parte di personale Ama e di una ditta specializzata per la rimozione e lo smaltimento di rifiuti speciali, è stato possibile ripulire la zona e ripristinare le condizioni di decoro e di sicurezza . (Rer)