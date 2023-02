Cospito: Bonetti (Azione-Iv), bene che Meloni richiami a unità, ma Delmastro e Donzelli irresponsabili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

24 luglio 2021

- "Il 41 bis deve rimanere e non può essere messo in discussione da attacchi alle istituzioni. Ovviamente poi spetta ai magistrati e a chi ha competenza valutare nelle singole situazioni l'applicazione. Parliamo di uno strumento che ha davvero aiutato a sconfiggere parzialmente terrorismo e mafia nel nostro Paese". Così la vicepresidente della Federazione Azione-Italia Viva, Elena Bonetti, a "Sabato Anch'io" su Radio1. "Che la presidente (Giorgia) Meloni abbia richiamato la politica ad assumersi la responsabilità di una posizione forte di fronte agli attacchi che si stanno perpetrando contro le istituzioni è un atto dovuto, importante, a cui tutto l'arco parlamentare deve rispondere, a partire da chi oggi esercita responsabilità di governo, in particolare quindi i membri del suo partito e della sua maggioranza", ha affermato. Da due membri di governo, il sottosegretario (Anrea) Delmastro e l'onorevole (Giovanni) Donzelli, vicepresidente del Copasir, un comportamento del tutto irresponsabile. È un fatto grave che si siano rivelati passaggi istituzionali e informazioni che, per quanto non fossero cifrate, erano sensibili, che chi ricopre incarichi di governo sa che sono riservate, in un passacarte, questo pare dalla loro voce sia accaduto, nel salotto di casa. Meloni - ha proseguito Bonetti - dovrebbe trarre le conseguenze su quelle che sono le adempienze e Delmastro dovrebbe agire in un incarico di governo di qualcosa, lo Stato, che lui non possiede e agire nell'interesse di tutti. Qual è stato il nostro interesse che lui ha garantito nel rivelare delle informazioni sensibili a Donzelli perché potesse fare un intervento in aula?", ha concluso. (Com)