Roma: guasto tubatura Tor Marancia, Acea interviene "entro oggi tornerà l'acqua"

- I cittadini di Tor Marancia, nella zona sud di Roma, sono rimasti senza acqua a causa della rottura di una tubatura. Acea informa che in merito ai problemi verificatisi in zona Tor Marancia è già in corso l’intervento da parte di Acea Ato 2 per il ripristino dell’erogazione della fornitura idrica. "Le squadre operative altamente specializzate - si legge nella nota di Acea - sono immediatamente intervenute sul posto, avviando le operazioni necessarie volte alla riparazione del guasto, che sta interessando in prevalenza gli utenti dei piani alti del quartiere Tor Marancia e - in maniera più limitata - le aree limitrofe". Acea Ato 2 ha intanto messo a disposizione della cittadinanza delle autobotti, situate in via Tiberio Imperatore 7, via Cerbara 20, viale Tor Marancia 73, via Accademia degli Agiati - angolo con via dell’Accademia Aldina -, piazza dei Navigatori e piazza Bartolomeo Romano. Le autobotti resteranno in stazionamento fino al completo superamento del problema. La regolare erogazione dell’acqua dovrebbe essere ripristinata nella giornata odierna. (segue) (Rer)