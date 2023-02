Roma: guasto tubatura Tor Marancia, Acea interviene "entro oggi tornerà l'acqua" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul cantiere si è recato il presidente esecutivo di Acea Ato 2, Claudio Cosentino, per verificare l’andamento dei lavori. “Stiamo predisponendo - ha commentato Cosentino - presso le nostre officine il pezzo speciale appositamente realizzato per accelerare la riparazione del guasto. Le operazioni, in corso da ieri sera, si sono rilevate complesse dovendo intervenire nello spazio confinato di una importante camera di manovra sotterranea”. L’area poi è stata interessata anche da un guasto elettrico sulla rete di bassa e media tensione, in questo caso le utenze impattate già intorno alle 9 di questa mattina sono state tutte rialimentate con l’utilizzo di un gruppo elettrogeno, allacciato appena possibile dalle squadre operative di Areti. (Rer)