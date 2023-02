Lombardia 2023: Majorino, "fake news su di me? Aspetto scuse di Fontana"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ho appreso che la destra ha alimentato, pagando, la proliferazione di fake news nei miei confronti. La ritengo una cosa molto grave. È evidente che ci troviamo di fronte a un'operazione finanziata per screditarmi, per far sì che circolino bufale e questo è davvero un problema di carattere democratico. Aspetto da Fontana le scuse dato che ho appreso che chi gli è vicino finanzia la proliferazione di fake news nei miei confronti". Lo ha detto il candidato del Pd e M5s alla presidenza di Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, a margine della presentazione della lista civica a suo sostegno al Teatro Litta di Milano, in merito a quanto scritto dal quotidiano online "Fanpage" in un articolo sugli ipotetici "post diffamatori" nei confronti di Majorino su alcune pagine Facebook, che sarebbero sponsorizzati dal centrodestra e "riconducibili a Fontana". Ha poi aggiunto anche che "è una cosa che mi preoccupa molto quello che sta avvenendo in Parlamento perché Fratelli d'Italia sta facendo un'azione di criminalizzazione dell'opposizione insostenibile. Anche se questa è la conferma che Fontana e soci abbiano paura. Io sono convinto che ancora di più ce la giochiamo apprendendo una notizia di questo genere che devo dire mi sconcerta", ha concluso Majorino. (Rem)