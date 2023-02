Varese: rubano 250 euro di merce in un spermercato a Busto A, polizia arresta due donne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel pomeriggio del 2 febbraio gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Busto Arsizio hanno arrestato due donne che, pagata la merce dal valore di 2 euro, ne hanno rubata per 250. I dipendenti di un supermercato di via Palestro, a Busto Arsizio, erano in allerta dalla mattinata poiché avevano constatato la mancanza dagli scaffali di prodotti per circa 150 euro e, visionando le immagini delle telecamere, avevano scoperto che le ladre erano due donne. Intorno alle ore 14 le stesse donne sono tornate nel supermercato e, osservate a distanza, hanno riempito di merce tre borse che, accorgendosi poi di essere state notate, hanno lasciato a terra in un corridoio. Hanno poi rapidamente superato le casse automatiche pagando poco più di 2 euro per un prodotto. Infine, sono partire con un'autovettura il cui modello e targa sono stati annotati e forniti alla Sala Operativa del Commissariato. La Volante ha subito intercettato e bloccato l'auto, che tentava di allontanarsi effettuando alcuni sorpassi azzardati. Una delle donne aveva tra le mani una borsa con una cinquantina di confezioni di colla, del valore di oltre 250 euro, e un tronchese, normalmente utilizzato per tagliare i dispositivi antitaccheggio. Le tre borse abbandonate nel supermercato sono poi risultate riempite con vari prodotti per un totale di oltre 400 euro. Anche nell'abitazione delle due sono stati trovati circa 70 pezzi di dubbia provenienza. Le due donne, con vari precedenti per furti, sono state arrestate in flagranza di reato(Com)