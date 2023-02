Milano: Municipio 2, firmato patto di collaborazione per il "giardino delle meraviglie" in via Bechi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato firmato questa mattina il Patto di collaborazione tra Comune di Milano, Municipio 2, la cooperativa sociale "Tempo per l'infanzia", il gruppo spontaneo della storica Fondazione Crespi Morbio, l'ASD Sportinzona Melina Miele, le associazioni La Crisalide APS e DIESIS A.p.s. per la rivitalizzazione, la cura e la gestione dell'area verde di via Giulio Bechi. Si chiama "il Giardino delle meraviglie. Cresce il verde, cresciamo noi", il progetto finalizzato a creare uno spazio diversificato, destinato alla coesione sociale, alla cultura e alle iniziative ricreative, che si inserisce nell'iniziativa Smart Alliance, nata durante il semestre di presidenza del consorzio ELIS a guida NTT DATA, in collaborazione con il Politecnico di Milano. (segue) (Com)