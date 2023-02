Milano: Municipio 2, firmato patto di collaborazione per il "giardino delle meraviglie" in via Bechi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la firma del Patto, valido fino al 31 dicembre 2023, le parti coinvolte si impegnano ad arricchire un'area che coinvolge tre quartieri della città di Milano, Gorla, Precotto e Villa San Giovanni, con attività utili a favorire la coesione sociale, lo sport e stili di vita più sani. E così uno spazio di verde incolto si prepara a diventare un luogo di aggregazione per grandi e piccini, con un orto condiviso, grazie all'attivismo di cittadine e cittadini attivi coordinati da realtà che sul territorio si occupano di benessere dei minori e di contrasto alla dispersione scolastica, di promuovere lo sport come strumento di inclusione sociale e anche di attivare percorsi di autonomia a sostegno di persone con disabilità. In un'ottica condivisa, le associazioni si occuperanno di organizzare le attività, favorendo un uso partecipativo e aggregativo delle comunità, mentre il consorzio "ELIS per la formazione professionale superiore" donerà al progetto giochi e arredi come l'altalena, il dondolo, la chiocciola, il bruco, i tavoli da ping pong, il tree tower, i cassoni da orto e il tavolino con scacchiera. (Com)