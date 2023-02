Cospito: Meloni, polemiche pretestuose, ora abbassare i toni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul caso Cospito "trovo singolare che ci si scandalizzi perché in Parlamento si è discusso di documenti non coperti da segreto, mentre da anni conversazioni private - queste sì da non divulgare - divengono spesso di pubblico dominio", e "trovo singolare l’indignazione del Pd per un’accusa sicuramente eccessiva, quando però la sinistra in passato ha mosso alla sottoscritta, leader dell’opposizione, le accuse di essere la mandante morale delle morti in mare o di guidare un partito eversivo". Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, in una lettera al "Corriere della Sera" commenta la polemica sollevata dalle parole del deputato di Fratelli d'Italia Giovanni Donzelli e invita tutte le forze politiche ad abbassare i toni e "a riportarli al livello di un confronto franco ma rispettoso". "Detto ciò - ha proseguito - io credo che il punto sia un altro. Mentre maggioranza e opposizione si accapigliano sul caso, attorno a noi il clima si sta pericolosamente e velocemente surriscaldando. E non risparmia nessuno, come dimostrano i manifesti comparsi ieri all’università La Sapienza di Roma, che definiscono 'assassini' il presidente della Repubblica e i membri di diversi governi, senza distinzione di colore politico. Mentre si continua a pensare che questa questione possa essere utilizzata per attaccare il governo o l’opposizione - prosegue Meloni - ieri è stato necessario assegnare la scorta all’onorevole Donzelli e ai sottosegretari Delmastro e Ostellari, e ovunque compaiono minacce alle istituzioni italiane, qui in patria e all’estero. È chiaro che non ci troviamo davanti a una delle tante polemiche che agitano il mondo politico, ma a una situazione dai contorni decisamente inquietanti che rischia di avere conseguenze gravi. A uno scenario che richiede prudenza e cautela ma che deve vedere compatto lo Stato, in tutte le sue articolazioni e componenti, a difesa della legalità. È un appello che rivolgo a tutti, politici, giornalisti, opinionisti. Perché non ci si debba domani guardare indietro e scoprire che, non comprendendo la gravità di quello che stava accadendo, abbiamo finito per essere tutti responsabili di un’escalation che può portarci ovunque", conclude la premier. (Rin)