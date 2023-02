Sociale: giornata sprechi alimentari, Acli e As Roma insieme per il recupero

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In occasione della decima giornata nazionale di prevenzione dello spreco alimentare, le Acli di Roma e provincia e l'As Roma, impegnate insieme nel recupero delle eccedenze alimentari quando la Roma gioca in casa, promuovono l'iniziativa "Offside Food Waste" con un recupero speciale delle eccedenze alimentari dall'Olimpico e consegna presso la parrocchia di San Stanislao a Cinecittà. In occasione della partita Roma-Empoli, infatti, verranno recuperate dalle ACLI di Roma le eccedenze alimentari presso l'Area Hospitality dello Stadio Olimpico alla presenza di Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia, Pietro Berardi, Corporate Chief Executive Officer As Roma e Alessandro Onorato, Assessore grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma Capitale.Parteciperà anche Max Van Den Doel, Esg Director AS Roma. (segue) (Com)