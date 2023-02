Sociale: giornata sprechi alimentari, Acli e As Roma insieme per il recupero (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- "Il tema del recupero alimentare e del contrasto delle povertà – dichiara Lidia Borzì, presidente delle Acli di Roma e provincia – è da sempre al centro del nostro impegno grazie alla Buona Pratica 'Il Cibo che serve' che rappresenta un punto di riferimento nella città. Solo negli ultimi due anni di attività abbiamo recuperato oltre 220mila kg di generi alimentari e abbiamo avuto la grande soddisfazione di arricchire la nostra esperienza con un compagno di squadra speciale come l'As Roma. Questo rappresenta davvero un passo avanti importante perché i generi alimentari di altissima qualità provenienti dalle cucine dello stadio olimpico rappresentano un vero e proprio assist alla salute. Sappiamo, infatti, che in caso di disagio economico sono proprio i cibi sani i primi a sparire dalle tavole delle persone. Nel contrasto allo spreco, lotta alla povertà, tutela ambientale e della salute, non si può scendere in campo da soli è quindi fondamentale il lavoro di rete tra sociale, sport, mondi produttivi e comunità educante e istituzioni affinchè questa sia una partita vinta a favore degli ultimi". (segue) (Com)