Sociale: giornata sprechi alimentari, Acli e As Roma insieme per il recupero (4)

- "Come tutte le campagne sociali che ci vedono coinvolti, vogliamo giocare la nostra parte anche nella lotta allo spreco alimentare in modo costante, sostanziale e duraturo – spiega Pietro Berardi,Corporate Chief Executive Officer As Roma –. La raccolta delle eccedenze alimentari è un'attività che è entrata ormai a far parte del rituale delle nostre gare casalinghe e un gesto concreto che rivolgiamo con enorme piacere alle persone che versano in una condizione di sofferenza". Per l'assessore allo Sport, Alessandro Onorato "Lo sport, e il calcio in particolare, sono un veicolo straordinario per diffondere buone pratiche alimentari, promuovere azioni di tutela ambientale e di solidarietà. Grazie alla sensibilità della As Roma e all'impegno delle Acli Roma e Lazio abbiamo l'opportunità di fare un'azione concreta per evitare gli sprechi e per aiutare famiglie in difficoltà. Un progetto che ci impegniamo a diffondere, per farlo diventare un modello di successo da ripetere ed esportare anche in altri grandi appuntamenti sportivi", conclude Onorato. (Com)