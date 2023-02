Autonomia: Casellati, tema strumentalizzato, non ci saranno spaccature tra Nord e Sud

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'autonomia "ci sono state strumentalizzazioni, perché autonomia differenziata significa migliore allocazione delle risorse, significa che nessuna regione resterà indietro, che non ci saranno differenze e spaccature tra Nord e Sud". Lo ha affermato Maria Elisabetta Alberti Casellari, ministro per le Riforme istituzionali, durante l'evento "Forza Italia, Forza di Governo" a Palazzo Lombardia a Milano. "Il nostro apporto - ha proseguito - è consistito in un lavoro di squadra straordinario. Non ci deve essere nessuna differenza nella prestazione dei servizi, tutti potranno esprimere quelle potenzialità che fino ad oggi non hanno avuto la possibilità di avere vita. È una grande riforma. Abbiamo modificato il metodo, è stata eliminata la spesa storica. Abbiamo contribuito a invertire la rotta, perché prima si stabiliscono i Livelli essenziali di prestazione. L'autonomia sembra che sia un'invenzione del programma di centrodestra o una bandierina elettorale, noi stiamo attuando la Costituzione italiana". "Quando parlo di autonomia differenziata - ha in fine sottolineato - mi stupisco ogni volta, perché sembra una invenzione del centrodestra. Ma l'autonomia differenziata è da 22 anni in costituzione. Stiamo attuando una legge messa in costituzione dal centrosinistra, è la riforma Bassanini". (Rem)