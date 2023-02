Tunisia: traffico passeggeri Tunisair aumentato del 42 per cento a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea di bandiera della Tunisia, Tunisair, ha realizza un fatturato di 80.242 milioni di dinari (20 milioni di euro circa), grazie a una crescita della sua attività commerciale complessiva nel mese di gennaio. In particolare, secondo il quotidiano "La Presse", il numero di passeggeri trasportati dalla compagnia di bandiera è aumentato del 42 per cento anno su anno, raggiungendo i 165.734 viaggiatori nel gennaio 2023. A livello di distribuzione regionale, 112.781 passeggeri provengono dai Paesi europei con una quota del 68 per cento del traffico passeggeri. I Paesi mediorientali hanno occupato una quota dell'11,6 per cento del traffico passeggeri con 19.144 viaggiatori, grazie alla crescita dei mercati saudita ed egiziano e al continuo sviluppo del mercato turco. I voli da e per il Nord America (Montreal) hanno contato 3.175 passeggeri, mentre quelli da e per Maghreb e Paesi africani hanno registrato 30.634 passeggeri. (Tut)