Roma: spaccio di droga, furti e rapine, 10 arresti nell'ultima settimana

20 luglio 2021

- Spaccio di droga,estorsione, furti e rapine: i poliziotti della Questura di Roma hanno arrestato 10 persone nell'ultima settimana. In particola, dovrà rispondere di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale un cittadino moldavo di 35 anni con precedenti di polizia che, nella notte del 31 gennaio scorso, in compagnia di un altro uomo, si è impossessato di una racchetta da tennis prelevandola da un veicolo parcheggiato all'interno di un garage condominiale, oltre al telecomando del relativo cancello. Inoltre i due hanno tentato di rubare anche un'auto parcheggiata ma, probabilmente disturbati dal sopraggiungere delle volanti, hanno tentato di fuggire a bordo di un veicolo risultato essere provento di furto. Abbandonato il mezzo in via Aurelia, sono fuggiti a piedi, ma uno di questi è stato bloccato e arrestato dagli agenti della sezione volanti. Inoltre, è stato denunciato per possesso di arnesi atti allo scasso. Proseguono le indagini per l'identificazione del complice. A seguito di convalida per l'uomo è stata disposta la misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria. (segue) (Rer)