Roma: spaccio di droga, furti e rapine, 10 arresti nell'ultima settimana (3)

- A seguito di attività investigativa un 41enne italiano è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Colombo. L'uomo, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti, è stato trovato in possesso di alcune dosi di cocaina. A casa, invece, durante la perquisizione, i poliziotti hanno rinvenuto 518 grammi di hashish e 11.05 grammi di cocaina oltre a materiale per il confezionamento e 230 euro in contanti. A seguito della convalida dell'arresto per l'uomo è stata disposta la misura degli arresti domiciliari. Gli agenti del commissariato Viminale, invece, nel corso di un servizio effettuato nei pressi delle zone limitrofe allo scalo ferroviario di Roma Termini hanno arrestato un tunisino di 40 anni trovato in possesso di 5,52 grammi di cocaina. A seguito di convalida dell'arresto per l'uomo è stata disposta la misura cautelare dell'obbligo di presentazione quotidiano alla polizia giudiziaria. (segue) (Rer)