Roma: spaccio di droga, furti e rapine, 10 arresti nell'ultima settimana (4)

- Dovrà rispondere di detenzione ai fini di spaccio anche un 48enne ivoriano che, sottoposto ad un controllo in via Palestro dagli agenti del Commissariato Porta Pia, è stato trovato in possesso di 4 involucri di eroina pari a circa 4,5 grammi. L'arresto è stato convalidato. Al Casilino, gli agenti del locale distretto hanno arrestato un 28enne nato in Sudan, il quale fermato per un controllo in via Monsignor Pietro Orsi, è stato trovato in possesso di 10,90 grammi di cocaina e 75 euro in contanti. A seguito di convalida l'uomo è stato condannato alla pena di un anno di reclusione e al pagamento di 2 mila euro di multa. Durante il pattugliamento in via Borghesiana, i poliziotti della sezione volanti sono stati fermati da alcuni utenti della strada che nel parcheggio di un esercizio commerciale avevano bloccato un giovane mentre stava tentando di rubare una autovettura. Il ragazzo, però, quando ha visto sopraggiungere la volante si è dato alla fuga a bordo di un veicolo causando anche degli incidenti. Bloccato ha opposto resistenza ai poliziotti e accompagnato negli uffici del sesto distretto Casilino, è stato arrestato per resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale oltre che per danneggiamento della vettura di servizio. Contravvenzionato, inoltre, per violazione del codice della strada e della legge sugli stupefacenti in quanto è stato trovato in possesso di alcuni grammi di hashish. arresto convalidato. (segue) (Rer)