Roma: spaccio di droga, furti e rapine, 10 arresti nell'ultima settimana (5)

- In via Francesco Caltagirone, gli agenti della sezione volanti hanno arrestato una donna italiana di 50 anni trovata in possesso di documenti identificativi falsi. La donna poco prima, aveva tentato di effettuare delle transazioni all'interno di un Ufficio Postale. Arresto convalidato. Deve scontare 3 anni di reclusione un italiano di 45 anni che a seguito di un controllo da parte degli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Spinaceto è risultato destinatario di un ordine di esecuzione di pena detentiva per reati contro il patrimonio. Infine, a Genzano gli agenti del locale commissariato, hanno arrestato un italiano di 31anni gravemente indiziato di estorsione. A seguito di un pregresso debito, la vittima era stata costretta, con minacce e aggressioni, a consegnare all'estorsore somme di denaro sempre più alte, fino a giungere a 3 mila euro. Il 17 novembre scorso, la vittima era stata aggredita, riportando una prognosi di 30 giorni per una lesione alla testa. Il 31enne, bloccato dagli investigatori durante un appostamento sul luogo fissato per l'incontro tra i due, è stato trovato in possesso di 400 euro di cui 300 in banconote corrispondenti a quelle precedentemente fotocopiate. A seguito di convalida per l'uomo è stata disposta la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. (Rer)