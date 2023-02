Presidenzialismo: Casellati, necessità ineludibile, sul tema porta aperta alle forze di minoranza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidenzialismo "è una delle necessità ineludibili", che la maggioranza intende portare a compimento con l'aiuto di qualunque forza politica sia disponibile. Lo ha ribadito Maria Elisabetta Alberti Casellati, ministro delle Riforme istituzionali, durante l'evento "Forza Italia, Forza di Governo" in corso a Palazzo Lombardia, a Milano. "Ne parliamo da troppo tempo. Berlusconi è dal 1994 che nel programma di governo ha messo la riforma in senso presidenzialista". La necessità del presidenzialismo, ha affermato Casellati. "Lo dicono i numeri, perché abbiamo necessità di modificare la forma di governo: abbiamo avuto in 75 anni di storia governi che durano in media 14 mesi. È inaccettabile, non c'è capacità di un pensiero politico di lunga durata. Crea un pregiudizio per quanto riguarda le ragioni di cittadini e imprenditori. Abbiamo bisogno di stabilità, questo rafforza la nostra democrazia, credibilità in Italia e all'estero". (segue) (Rem)