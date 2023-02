Presidenzialismo: Casellati, necessità ineludibile, sul tema porta aperta alle forze di minoranza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le possibili forme di modifica in senso presidenziale, ha quindi evidenziato Casellati, "sono tre, che comportano l'elezione diretta del presidente del consiglio e della repubblica: presidenzialismo alla francese, all'americana e premierato, con l'elezione diretta del primo ministro. I cittadini si sono trovati troppo spesso a vedere che il loro voto si è tradotto in una forma del governo da loro non voluta. Si è creato un forte disallineamento tra voto e governo e ciò ha portato a un astensionismo galoppante. Noi come centrodestra abbiamo una posizione flessibile, elastica. Perché trattandosi di modifica della costituzione, a differenza dell'autonomia differenziata che è legge ordinaria, abbiamo pensato di coinvolgere anche l'opposizione. Per cui abbiamo tenuto una porta aperta rispetto a queste tre forme di presidenzialismo e io ho fatto una attività di ascolto e mi sono data un tempo di riflessione per poter riunire tutte le osservazioni, parlare con Meloni e la maggioranza, e se c'è la possibilità di un punto di caduta per fare questa riforma con tutti. Abbiamo agito non in maniera pregiudiziale, non alzando muri. Se poi i muri li alzeranno gli altri vorrà dire che dovremo andare con chi ci sta". "La nostra idea non è una modifica a colpi di maggioranza, ma non vogliamo nemmeno che non si faccia una modifica a colpi di minoranza, sarebbe un deficit democratico", ha concluso Casellati. (Rem)