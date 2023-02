Lombardia 2023: Sala, Majorino miglior candidato che potevamo avere, partita molto aperta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Pierfrancesco Majorino è molto preparato, conosce le logiche del territorio e le logiche europee: è il miglior candidato che potevano avere". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, durante la presentazione della lista civica a sostegno del candidato del Pd e M5s alla presidenza di Regione Lombardia, Pierfrancesco Majorino, al Teatro Litta di Milano. "Al momento i dati parlano di un'affluenza al 50-55 per cento, la partita non è chiusa per niente. È molto aperta. Bisogna ragionare sul voto utile. Non prendo per oro colato tutti i sondaggi ma oggi c'è una convergenza assoluta: ci sono Majorino e Fontana, non c'è altro. Votare per altri è inutile e non c'è una seconda chance. Il voto utile vuol dire votare questo signore qua", ha concluso il sindaco Sala. (Rem)