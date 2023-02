Autonomia: Speranza, in atto scambio "incestuoso e irricevibile" tra Lega e Fd'I

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sul tema dell'autonomia differenziata faremo una grande battaglia di opposizione contro lo scambio "incestuoso e irricevibile" per cui la Lega porta a casa il provvedimento e Fratelli d'Italia chiede in cambio il presidenzialismo che la destra accarezza da oltre 30 anni. Lo ha dichiarato il leader di Articolo Uno, Roberto Speranza, nella sua relazione introduttiva dell'Assemblea nazionale del partito. "È una risposta sbagliata alla crisi della democrazia quella per cui, di fronte ai problemi reali, la via uscita sia più potere a un capo a Roma e a 20 capetti nelle regioni. Si tratta di un modello opposto a quello democratico previsto dalla Carta costituzionale, e contro il quale dobbiamo fare una battaglia politica in ogni angolo del nostro Paese", ha aggiunto Speranza. (Rin)