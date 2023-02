Difesa: nella vetrina della Fortezza da Basso uno stand con i prodotti alimentari icona del mondo militare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cioccolato militare fa parte della razione giornaliera fin dal 1937 in quanto gustoso, energico e facilmente trasportabile. Inoltre, è forte la volontà di tutelare l’ambiente con il riutilizzo di materiali: le vecchie cassette di primo soccorso dell’Esercito hanno ripreso vita diventando un originale packaging per generi di “pronto conforto”, contenenti una degustazione di cioccolato. Attese per il futuro ulteriori novità nel packaging con il riutilizzo di altri materiali fortemente identitari non più in uso alle Forze Armate. In sintesi, conclude il comunicato, una consolidata sinergia che vede l’Istituzione e la società Fonderia del cacao impegnati nella promozione e diffusione della cultura del benessere alimentare mediante l’utilizzo di componenti naturali purissimi che si aggiunge all'opera dello Stabilimento chimico farmaceutico militare che prosegue tutt’oggi la produzione di quei farmaci “orfani” sui quali l’industria privata non investe per scarsi margini di profitto e necessari per molti malati di patologie rare. (Com)