Cospito: Sisto (FI), 41 bis non può essere delegittimato da uno sciopero della fame

21 luglio 2021

- Il caso Cospito non mette in discussione il 41 bis, che "non si tocca" e "non può essere uno sciopero della fame a delegittimarlo". Lo ha affermato Francesco Paolo Sisto, viceministro della Giustizia, parlando dal palco dell'evento "Forza Italia, Forza di Governo" in corso a Palazzo Lombardia. "Rammento che il governo Berlusconi ha rafforzato il 41 bis: come si può rinunciare a uno strumento che eviti che il mafioso e il terrorista comunichi con l'esterno? Per il caso Cospito, il 41 bis non è stato applicato da altri che da Cartabia, un ministro che rappresentava per tutti, soprattutto per la sinistra, una assoluta garanzia", ha osservato.(Rem)