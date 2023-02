Mediterraneo: ambasciatrice Montenegro visita quartier generale missione Irini a Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Montenegro apprezza l’impegno dell’operazione aeronavale dell’Unione europea, EuNavFor Med – Irini, per la pace e la stabilità in Libia, dove agisce come attore imparziale ed equilibrato. Lo ha detto l'ambasciatrice del Montenegro in Italia, Milena Sofranac Ljubojevic, in un incontro con il comandante di Irini, contrammiraglio Stefano Turchetto, tenuto ieri nel quartier generale della missione a Roma. “L'ambasciatrice Ljubojevic e il comandante dell'operazione hanno condiviso le loro opinioni sulle sfide attuali e sulle crescenti opportunità in quest'area marittima di grande interesse per l'Ue e per quei Paesi come la Repubblica del Montenegro che si affacciano sul Mar Mediterraneo”, si legge in una nota della missione europea, sottolineando come Irini sia “l'unico attore che opera a sostegno dell'attuazione dell'embargo sulle armi alla Libia stabilito dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite”. L’ambasciatrice, informata dell'Operazione e dei recenti risultati conseguiti, “ha apprezzato l'impegno di Irini per la pace e la stabilità in Libia, agendo da attore imparziale ed equilibrato”, si legge sul sito web di Irini. La diplomatica montenegrina ha avuto la possibilità di visitare il Joint Operation Center (Joc), il cuore operativo della sede operativa, da dove sono dirette e controllate tutte le attività dell’operazione. (Res)