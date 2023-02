Cospito: Fd'I, a Milano ennesima dimostrazione di violenza e intolleranza anarchici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d'Italia ha espresso la propria solidarietà al presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e a tutti gli esponenti di Fd'I minacciati ieri a Milano alla manifestazione degli anarchici a favore di Alfredo Cospito, contro il 41 bis e contro il governo Meloni. "La nostra solidarietà al presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, e a tutti gli esponenti di Fratelli d'Italia minacciati. Esprimiamo vicinanza anche all'operatore Tv rimasto ferito ieri a Milano durante la manifestazione degli anarchici, non autorizzata dalla Questura. Con questa violenta manifestazione hanno dimostrato, ancora una volta, la loro arroganza e la loro intolleranza nei confronti di tutto ciò che non coincide con il loro pensiero: è vergognoso che possano mettere a ferro e fuoco la città indisturbati, imbrattando anche mezzi del trasporto pubblico", affermano in una nota l'onorevole Fabio Raimondo e il consigliere di Fratelli d'Italia a Milano, Chiara Valcepina. (Com)