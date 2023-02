Ue: Bruxelles e partner G7 adottano formalmente tetto a prezzo derivati del petrolio russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Unione europea e i partner del G7 hanno adottato ulteriori tetti ai prezzi dei derivati dal petrolio russo trasportati via mare. Lo ha reso noto un comunicato della Commissione Ue, dopo che ieri era stato annunciato il raggiungimento del relativo accordo. La decisione “colpirà i ricavi della Russia ancor più duramente e ridurrà la sua capacità bellica in Ucraina”. “Aiuterà anche a stabilizzare i mercati energetici globali, a beneficio di tutti i Paesi nel mondo”, si legge. “Stiamo facendo pagare a Putin la sua guerra terribile. La Russia sta pagando un prezzo elevato, le nostre sanzioni stanno erodendo la sua economia, facendola regredire di una generazione”, ha dichiarato la presidente della Commissione Ue, Ursula von der Leyen. “Oggi aumentiamo la pressione introducendo tetti aggiuntivi ai prezzi dei prodotti petroliferi russi”, ha continuato von der Leyen, aggiugendo che “entro il 24 febbraio, esattamente a un anno dall’inizio dell’invasione, puntiamo a un decimo pacchetto di sanzioni”. La misura fissa il tetto di prezzo a 100 dollari al barile per i prodotti quali diesel e cherosene e a 45 dollari al barile per quelli come olii combustibili e nafta. L’entrata in vigore è prevista per domani. (Beb)