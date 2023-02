Cospito: Salvini, la tutela della salute è sacra, ma ergastolo e 41 bis non si toccano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutti vanno curati, ma l’ergastolo ostativo e il 41 bis non si toccano, gli anarchici hanno sbagliato secolo. Lo ha detto il ministro alle infrastrutture Matteo Salvini, parlando con i giornalisti a margine dii un sopralluogo alla caserma Montello di Milano. “Tutti vanno curati, assistiti e tutelati - ha sottolineato - non sono minacce di pseudo anarchici di alcuni delinquenti che possono e devono far cambiare idea allo Stato. Tutti devono essere garantiti nel diritto alla salute che è sacro, ma l’ergastolo non si tocca, il 41 bis non si tocca e se qualcuno pensa con due bottiglie Molotov di spaventare qualcuno ha sbagliato Paese e ha sbagliato secolo. Poteva funzionare nel secolo scorso, non del 2023”. (Rem)