Bankitalia: Visco, rialzi tassi ampiamente gestibili per le finanze del nostro Paese

- Attualmente “i rialzi dei tassi ufficiali sono ampiamente gestibili per le finanze pubbliche del nostro paese, dato che il costo medio del debito, grazie all’elevata vita media residua, aumenta in modo graduale”. Lo ha detto il governatore della Banca d’Italia, Ignazio Visco, intervenendo al Congresso di Assiom Forex. “Il Governo prudentemente programma una progressiva riduzione del disavanzo durante tutto il triennio in corso, puntando a raggiungere un avanzo primario il prossimo anno, per portarlo all’1,1 per cento del prodotto nel 2025. La stessa crescita nominale del prodotto – ha osservato Visco – facilita il calo del peso del debito. Sotto tali condizioni la prevista riduzione nei reinvestimenti di titoli da parte dell’Eurosistema, che come ho ricordato procederà a ritmi moderati e annunciati con sufficiente anticipo, non dovrebbe avere ripercussioni di rilievo sul collocamento e sui rendimenti dei titoli di Stato”.(Rin)